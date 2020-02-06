Снежный ураган в Одессе: упавшие деревья, сорванные крыши и ЧП на трассе. Фото

Непогода оставила без электричества 137 населенных пунктов в Одесской области. На автотрассе М-15 Одесса – Рени ограничено движение большегрузного транспорта.

Из снежных заносов на трассе отбуксированы 134 транспортных средства, в которых находилось 189 человек. Также с дороги убрано 77 поваленных деревьев, сообщили в пресс-службе ГСЧС (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На трассе Одесса – Рени ограничено движение грузовиков bessarabiainform

В самой Одессе за ночь штормовой ветер повалил 48 деревьев, 40 из которых работники КП "Горзелентрест" и жилкоммунсервисов. уже распилили и убрали. Также в городе произошли многочисленные обрывы линий электропередачи. Починкой занимаются работники КП "Одесгорсвет".

Ночью 6 февраля в Одессе повалило 48 деревьев Dumskaya

Ночью 6 февраля в Одессе повалило 48 деревьев Dumskaya

Ночью 6 февраля в Одессе повалило 48 деревьев Dumskaya

Ночью 6 февраля в Одессе повалило 48 деревьев Dumskaya

Ночью 6 февраля в Одессе повалило 48 деревьев Dumskaya

Ночью 6 февраля в Одессе повалило 48 деревьев Dumskaya

Ночью 6 февраля в Одессе повалило 48 деревьев Dumskaya

Ночью 6 февраля в Одессе повалило 48 деревьев Dumskaya

Все трамвайные и троллейбусные маршруты города по состоянию на 09:30 утра 6 февраля работают без перебоев.

На улице Героев Крут в Одессе сильным ветром сорвало крышу продуктового супермаркета. Ее обломки повредили припаркованные возле магазина автомобили. Фото последствий разгула стихии опубликовал Telegram-канал XYDESSA.

Ночью 6 февраля в Одессе сорвало крышу супермаркета, обломками которой повредило припаркованные авто Telegram-канал XYDESSA

Ночью 6 февраля в Одессе множество деревьев повалило на припаркованные авто Telegram-канал XYDESSA

Кроме того, минувшей ночью множество машин пострадало от падающих деревьев и крупных веток. А на улице Сегедской большая акация рухнула на крышу здание банка, пишет Dumskaya.

Ночью 6 февраля в Одессе акация рухнула на крышу банка Анатолий Косин

Ночью 6 февраля в Одессе акация рухнула на крышу банка Анатолий Косин

Отметим, что ночью 6 февраля Одесскую область накрыл циклон Petra. Метели с мокрым снегом и шквальный северный ветер образовали снежные заносы, местами, до 20 см.

Как сообщал OBOZREVATEL, администрация крупнейшего в Восточной Европе одесского промтоварного рынка "7 километр" в связи с эпидемией коронавируса проверяет работающих там китайцев.

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