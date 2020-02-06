Снежная метель на трассах Украины: в полиции дали советы водителям

Синоптики прогнозируют метели, снежные заносы и гололедицу на украинских, в том числе, одесских дорогах, в связи с чем полиция напоминает водителям о простых правилах поведения на дороге в таких условиях.

Прежде всего, следует придерживаться скоростного режима и пользоваться ближним светом фар или противотуманными фарами, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Также в сложившихся погодных условиях следует соблюдать дистанцию и правила парковки, не мешая снегоуборочной технике.

Наряду со всем вышеперечисленным не рекомендуется без надобности выполнять лишних маневров. А при необходимости сделать остановку рекомендуется снижать скорость постепенно.

Ну, и конечно, главными союзниками водителя на обледенелой и заснеженной дороге, как, впрочем, и на любой другой, являются внимательность и осторожность.

Напомним, что в экстренном случае, если нет возможности дозвониться на спец-линию 102, также можно воспользоваться официальным и бесплатным приложением My Pol, которое является официальным каналом связи между правоохранителями и гражданами. С помощью кнопки "Экстренный вызов" приложение автоматически передает полицейским данные и координаты заявителя. Также в приложении есть информация о ближайших территориальных отделениях полиции, медучреждениях и рекомендации относительно действий в тех или иных экстренных ситуациях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 6 февраля ураган обесточил в Одесской области 137 населенных пунктов.

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