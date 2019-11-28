Снес столб: в Одессе лихач на Honda оставил людей без света. Фото

В Одессе на улице Грушевского водитель автомобиля Honda на большой скорости не справился с управлением, столкнулся с Mitsubishi и врезался в электрический столб, который упал на соседний дом и пробил крышу.

Водителя-лихача с травмами доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области (чтобы посмотреть фото последствий ДТП, доскролльте страницу до конца).

Как сообщила на своей странице в Facebook Анастасия Собченко, которая живет по-соседству, из-за аварии во всем микрорайоне пропало электричество. Аварийные службы работают над восстановлением электроснабжения.

В Одессе лихач на Honda оставил людей без света Anastasia Sobchenko/Facebook

В Одессе лихач на Honda оставил людей без света Anastasia Sobchenko

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, утренний туман в Одесской области стал причиной череды ДТП в районе 460-го км трассы Киев-Одесса. В одной одновременно столкнулись 11 автомобилей, а всего в ДТП попали 17 авто. Один человек погиб.

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