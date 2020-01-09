Смертельный пожар под Одессой тушили несколько часов: что произошло

В Одесской области в пожаре погибли двое людей. Трагедия случилась в Раздельнянском районе.

Сообщение о возгорании на улице Победы в селе Лиманское поступило на спец-линию "101" около 16 часов 8 января, сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Одесской области.

Смертельный пожар под Одессой тушили несколько часов pixabay.com (иллюстрация)

Прибыв на вызов, спасатели обнаружили, что горит частный одноэтажный дом. На момент начала тушения пожара уже пылали перекрытия строения. Чтобы справиться с огнем, пожарным понадобилось почти два часа.

Ликвидировав возгорание на площади 20 квадратных метров, спасатели обнаружили в сгоревшем доме тела двоих мужчин 1963 и 1983 года рождения.

Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рождественскую ночь в поселке Черноморское под Одессой трое рабочих заживо сгорели в строительном вагончике.

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