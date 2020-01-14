Смертельное ДТП на Одесщине: суд вынес суровый приговор

Жителя Измаила на Одесщине осудили на 7 лет 6 месяцев тюремного заключения за совершение смертельного ДТП с двумя пострадавшими.

25-летний мужчина в пьяном состоянии за рулем автомобиля "ВАЗ-2107"сбил двух пешеходов, которые шли по обочине улицы, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Суд вынес приговор виновнику смертельного ДТП pershij.com.ua

Трагедия произошла в июле 2016 года. В результате ДТП 46-летняя женщина погибла на месте, а ее спутник получил тяжелые травмы.

Приговором районного суда жителя Измаила признали виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения и оставлении пострадавших в опасности. Кроме тюремного срока его лишили права управления транспортом на 3 года.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на трассе Одесса-Рени произошло жуткое ДТП: погибли два человека.

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