"Смерть – убийцам": как живут родители подозреваемого в жестоком преступлении под Одессой

Жители райцентра Ивановка на Одесщине намерены выгнать из поселка семью Николая Тарасова, обвиняемого в страшном убийстве 11-летней Даши Лукьяненко.

Подозреваемый Тарасов на первом судебном заседании 10 декабря отказался от своих показаний и заявил, что его заставили признаться. После этого местные жители окончательно изгнали его родителей, торговавших на базаре, с рабочего места и продолжили исписывать забор их дома надписями "смерть убийце", сообщает OBOZREVATEL.

Подозреваемый Николай Тарасов usionline.com

Сразу после трагедии семье били окна, ломали ворота, писали на заборе краской, чтобы убирались отсюда. Позже страсти поутихли, однако как только стало известно о заседании суда и отказе Тарасова от своих показаний, забор вновь стали исписывать призывами "смерть – убийцам".

Недавно родители пытались вернуться на базар через подставных лиц, но об их хитрости узнали местные торговцы и смогли это предотвратить. Теперь Тарасовы занимаются торговлей на дому.

Как рассказал отец убитой девочки Сергей Лукьяненко, жить в одном небольшом поселке с родными убийцы невыносимо. Недавно он столкнулся со старшим сыном Тарасовых на выходе с базара.

"За все это время они ни разу не пытались даже извиниться. Да мы и видеть их не хотим. Иногда приходится сталкиваться на улице, они идут и держатся за ручки, улыбаются как ни в чем не бывало. Мы отворачиваемся. Тяжелее всего это переживает жена", – рассказал Сергей.

Подробности читайте в материале OBOZREVATEL.

Николай Тарасов и Даша Лукьяненко

Как ранее писал OBOZREVATEL:

13 июня в селе Ивановка Одесской области пропала 11-летняя девочка Даша Лукьяненко. Она отправилась в школу на занятия по танцам, но туда так и не дошла.

Несколько дней волонтеры и полиция искали девочку. Но тело обнаружили только 19 июня. Даша была убита и сброшена в выгребную яму на территории соседского дома. В этом преступлении признался 22-летний сосед девочки Николай Тарасов.

Родители Тарасова утверждают, что они не знали о том, что совершил их сын, и даже прошли детектор лжи.

На суде Тарасов отказался от своих прежних показаний и заявил, что не убивал ребенка.

В Ивановке установили памятник Даше Лукьяненко в виде ангела.

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