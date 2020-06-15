Полиция начала расследование смерти спортсменки Екатерины Катющевой, которая скончалась после участия в марафоне "Ультра-Трейл Куяльник" под Одессой.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области, тело женщины отправили на экспертизу.

"По факту смерти женщины начато производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай"), – сказано в сообщении.

Смерть спортсменки Катющевой под Одессой: полиция озвучила квалификацию

В полиции напомнили, что информация об исчезновении 32-летней участницы ультрамарафона поступила к ним вечером 13 июня.

"Поиски женщины продолжались несколько часов и в итоге полицейские нашли ее в бессознательном состоянии возле Куяльницкого лимана. Для оказания медицинской помощи пострадавшую от теплового удара сразу же доставили в больницу", – отметили полицейские.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что о смерти спортсменки Катющевой под Одессой полиция узнала из СМИ.