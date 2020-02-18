Школьник на Одесщине попал в реанимацию после нелепой аварии

В Одесской области в результате технический неисправности автомобильного крана серьезно травмировался школьник. Сейчас за жизнь ребенка борются врачи.

О происшествии, которое случилось днем 17 февраля на одной из улиц села Выгода Беляевского района Одесской области, односельчане пострадавшего сообщили в Facebook-группе "Жители села Выгода".

Ученик 3-го класса местной школы Денис Каприян возвращался домой после уроков по обочине дороги. По этой улице ехал автокран, один из элементов которого каким-то образом отцепился и ударил ребенка по голове. С серьезной черепно-мозговой травмой мальчик был доставлен в больницу. Сейчас он находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.

Родительский комитет Выгодянской школы объявил сбор средств на лечение пострадавшего школьника.

Водитель в момент происшествия был трезв. Он не отрицает своей вины, но уверен, что элемент крана отцепился из-за технической неисправности. Сейчас автокран находится на штрафплощадке. А в отношение водителя открыто уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области следователь полиции приехал оформлять ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Об этом на спецлинию "102" сообщили сами участники аварии, ожидавшие следственную группу.

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