"Сейчас *бнет его": в Одессе из штормового моря спасли экстремала-любителя. Видео

В Одессе очевидцы спасли тонущего экстремала, который решил искупаться в шторм. Молодому мужчине очень повезло, что рядом оказались трезвые люди, без проволочек пришедшие ему на помощь.

Видео спасательной операции на городском пляже Ланжерон опубликовал Telegram-канал Одесса INFO (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На видео показано, в каких условиях решил искупаться молодой экстремал. Бушующее море особенно опасно на пляжах, где в воду уходят бетонные плиты.

Если на обычном песчаном пляже бороться с волнами кое-как еще можно, то на пляже с плитами сильная волна норовит бросить человека на острые камни. Комментируя снимаемое видео, это озвучил один из очевидцев, заявивший – "сейчас *бнет его волной о плиты".

По ходу развертывания спасательной операции к ней подключилось несколько сильных мужчин, оперативно бросивших утопающему спасательный круг и вытащивших на сушу экстремала, которого теперь можно поздравлять с еще одним днем рождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на улице Канатной в парке у здания облгосадминистрации ротвейлер сильно искусал собственную хозяйку. Девушка выгуливала двух собак и одна из них на нее напала. Ротвейлер повалил девушку на землю, кусал и не давал встать. По словам свидетелей, пострадавшая сильно кричала и была вся в крови

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