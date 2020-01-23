СБУ накрыла в Одессе крупных коррупционеров в ОГА: что говорит губернатор

В Одессе Служба безопасности Украины поймала чиновников областной администрации на краже из бюджета 1,6 млн грн.

Деньги воровали при проведении закупок для нужд одного из департаментов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как сообщает Думская, по предварительным данным, обыскивали помещения департамента инвестиций, международного и межрегионального сотрудничества. Кроме того, следственные действия прошли дома у директора департамента Евгении Волынец.

Государственные средства выводились "в тень" через сеть фиктивных коммерческих структур, общественных организаций и благотворительных фондов. Схема реализовывалась с помощью чиновников одного из коммунальных предприятий Одесского облсовета.

Во время обысков в кабинетах фигурантов дела правоохранители нашли документы, подтверждающие противоправную деятельность. По факту присвоения денег открыто уголовное производство.

В свою очередь, скандал со своими подчиненными прокомментировал губернатор Одесской области Максим Куций. На своей странице в Facebook он написал, что старым схемам и коррупции в новой администрации не место.

"Мы тесно сотрудничаем с представителями Службы безопасности Украины и другими правоохранительными органами и в дальнейшем будем способствовать расследованием коррупционных дел и других противоправных действий. Уверен, что следователи оперативно установят истину", – написал Максим Куций.

Чиновников Одесской ОГА поймали на краже 1,6 млн СБУ

Чиновников Одесской ОГА поймали на краже 1,6 млн СБУ

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