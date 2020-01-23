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23 января • обновлено в 12:18
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СБУ накрыла в Одессе крупных коррупционеров в ОГА: что говорит губернатор

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В Одессе Служба безопасности Украины поймала чиновников областной администрации на краже из бюджета 1,6 млн грн.

Деньги воровали при проведении закупок для нужд одного из департаментов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Как сообщает Думская, по предварительным данным, обыскивали помещения департамента инвестиций, международного и межрегионального сотрудничества. Кроме того, следственные действия прошли дома у директора департамента Евгении Волынец.

Государственные средства выводились "в тень" через сеть фиктивных коммерческих структур, общественных организаций и благотворительных фондов. Схема реализовывалась с помощью чиновников одного из коммунальных предприятий Одесского облсовета.

Во время обысков в кабинетах фигурантов дела правоохранители нашли документы, подтверждающие противоправную деятельность. По факту присвоения денег открыто уголовное производство.

В свою очередь, скандал со своими подчиненными прокомментировал губернатор Одесской области Максим Куций. На своей странице в Facebook он написал, что старым схемам и коррупции в новой администрации не место.

"Мы тесно сотрудничаем с представителями Службы безопасности Украины и другими правоохранительными органами и в дальнейшем будем способствовать расследованием коррупционных дел и других противоправных действий. Уверен, что следователи оперативно установят истину", – написал Максим Куций.

Чиновников Одесской ОГА поймали на краже 1,6 млн

Чиновников Одесской ОГА поймали на краже 1,6 млн

СБУ

Чиновников Одесской ОГА поймали на краже 1,6 млн

Чиновников Одесской ОГА поймали на краже 1,6 млн

СБУ

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
Служба безопасности Украины новости Одессы
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