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13 декабря • обновлено в 10:02
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Сбил на переходе: в Одессе погибла 19-летняя девушка. Фото

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В Одессе вечером 12 декабря водитель автомобиля Hyundai на пешеходном переходе сбил 19-летнюю девушку. Она погибла на месте.

Трагедия случилась на улице Зои Космодемьянской. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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По данным полиции, водитель был трезв. Решается вопрос о его задержании. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства трагедии.

Сбил на переходе: в Одессе погибла 19-летняя девушка

Сбил на переходе: в Одессе погибла 19-летняя девушка

od.npu.gov.ua

Сбил на переходе: в Одессе погибла 19-летняя девушка

Сбил на переходе: в Одессе погибла 19-летняя девушка

od.npu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в районе села Александровка под Одессой легковой автомобиль врезался в маршрутный автобус, в результате чего пострадало несколько человек.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы ДТП
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