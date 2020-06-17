"Самосуд" над водителем с инсультом в Одессе: против участников открыли производство

В Одессе полиция может привлечь к уголовной ответственности прохожих, пытавшихся избивших 32-летнего водителя авто Toyota, который совершил ДТП рядом с детской площадкой, сбив двух пешеходов.

Известно, что мужчина скончался в больнице. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Момент аварии зафиксировал регистратор одного из участников дорожного движения. На кадрах видно, как после удара с другим автомобилем неуправляемая Toyota вылетела с дороги и выскочила на пешеходную дорожку. В результате травмы получил мужчина, а его беременная жена и ребенок чудом уцелели.

При этом возмущенные прохожие, которые стали свидетелями происшествия, едва не совершили самосуд над водителем. Люди были уверены, что он находился под влиянием алкоголя или наркотиков.

По их мнению, если бы авто отнесло на несколько метров дальше – жертв было бы не избежать.

"Повезло, что он туда свернул, потому что на детской площадке в тот момент человек тридцать было: детей и мамочки. Если бы он уехал даже сюда, было бы гораздо хуже", – говорит один из свидетелей.

Пытаясь вытащить водителя из салона авто, люди применили кулаки. Досталось и пассажиру, хотя тот объяснял, что товарищу за рулем стало плохо.

Впоследствии 32-летний мужчина скончался в больнице, предварительно, у него случился инсульт.

Расследованием происшествия занимаются правоохранители. Они внесли сведения в ЕРДР сразу по двум статьям: нарушение ПДР и умышленное убийство, правда, с отметкой "естественная смерть".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 15 июня легковое авто съехало с дороги и снесло ограждение рядом с детской площадкой и магазином, сбив двух пешеходов. Предварительно, водителю стало плохо.