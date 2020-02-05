Сам умер? Появились новые подробности убийства в СИЗО Одессы

Представитель Верховной Рады по правам человека в Одесской области Геннадий Грозов посетил местный следственный изолятор, чтобы проверить информацию об убийстве заключенного, которую ранее распространило ГБР.

Во время беседы с сокамерниками умершего выяснилось, что мужчину доставили в одесский следственный изолятор 30 января. Он не жаловался на здоровье и насилие со стороны персонала учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Один из заключенных утром 1 февраля нашел соседа по камере мертвым. Дежурный вызвал медсестру. В вещах умершего нашли множество медицинских препаратов, которые изъяли сотрудники прокуратуры для экспертизы. По словам сокамерников, мужчина был наркозависимым.

На странице пенитенциарной службе южного региона в Facebook также заявили, что заключенный умер своей смертью, а не от избиения в карцере. У него отсутствовали телесные повреждения.

Тем не менее, по этому факту открыто уголовное производство, а министерство юстиции проводит служебное расследование в отношении сотрудников СИЗО.

Появились новые подробности убийства в СИЗО Одессы ТСН

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в СИЗО Одессы двое арестантов забили насмерть третьего. Это произошло с согласия администрации учреждения, которая допустила потенциальных убийц к жертве. Досудебное расследование по факту смерти человека в СИЗО Одессы проводит Государственное бюро расследований

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