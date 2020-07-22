С затонувшего у Одессы танкера "Делфи" произошел новый разлив топлива

В Одессе в ночь на 22 июля в море снова вытекли нефтепродукты из затонувшего танкера "Делфи" (Delfi).

Об этом на сессии Одесского горсовета заявил мэр города Геннадий Труханов, передает сайт 048.ua. При этом заверил, что не допустит распиливания судна.

"Этой ночью произошла новая утечка нефтепродуктов из затонувшего танкера. Сейчас проводятся мероприятия по подъему судна. Еще раз подчеркиваю, что наша позиция неизменна – мы не позволим распиливать танкер", – сказал городской голова.

Труханов также поручил департаменту муниципальной безопасности и департаменту экологии обратиться в профильные службы Одесского порта, чтобы вокруг судна были установлены дополнительные боны.

С Delfi в Черное море выливаются нефтепродукты

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июля в Одессе провели операцию по подъему затонувшего танкера "Делфи" (Delfi). Она оказалась безуспешной.