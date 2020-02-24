Рухнувшее из-за шквального ветра дерево на ул.Нежинской в Одессе днем 24 февраля убило пожилую одесситку.

Из-за полученных травм пострадавшая скончалась мгновенно, сообщили OBOZREVATEL в ГУНП Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Упавшее дерево убило женщину в центре Одессы Odessa.online

Также ветки дерева повредили припаркованный автомобиль.

На месте происшествия работали медики и полицейские. Соседи уже опознали погибшую, ее личность установлена.

Упавшее дерево убило женщину в центре Одессы Odessa.online

Упавшее дерево убило женщину в центре Одессы Odessa.online

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ураган в Одессе с утра 24 февраля сорвал крыши с домов, повалил деревья и раздавил автомобили.

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