"Решил помочь маме": на Одесщине ребенок попал в больницу с жуткими ожогами. Фото

На Одесщине в больницу города Южный доставили 11-летнего мальчика с 50% ожогов поверхности тела.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Катерина Ножевникова.

Ребенок из многодетной семьи решил помочь маме, которая кипятила воду в бочке для того, чтобы приготовить еду свиньям. Сосуд упал на Вадима в то время, когда он решил проверить, закипела ли вода.

Ребенка оперативно отвезли в больницу Южного, обезболили и доставили в Одессу. Медики борються за его жизнь.

"Наши врачи уже второй день сражаются за его состояние. Малыш стабилизирован. Уже проводятся перевязки и все необходимые мероприятия. Начинаем заказы медикаментов и расходников через фонд (сумма будет не менее 150 тыс. Закончилось все – альбумин, перевязочные, все инфузии практически на исходе). К сожалению, этот процесс занимает до пяти дней (оформление писем, передача на баланс), так что пока закупаем все необходимое и передаём "маме в руки". Можно сделать перевод с пометкой для Приходько Вадик на сайте фонда monstrov.org, просто нажав кнопку "Помочь" на главной странице и указав сумму и назначение. Для клиентов Приват-банка, можно сделать перевод на карту Приват, привязанную к счету 5169 3305 1608 8389. Для переводов с других банков необходимо ввести реквизиты: БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "КОРПОРАЦІЯ МОНСТРІВ", код 41569293, IBAN UA103287040000026008054332371, в ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 328704. Для клиентов Монобанк – перейдите в раздел благотворительность, выберите наш фонд в списке. Спасибо всем, кто помогает помогать", – написала Катерина Ножевникова.

На Одесщине ребенок попал в больницу с жуткими ожогами Катерина Ножевникова/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL,

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