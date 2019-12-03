Главная Новости
3 декабря • обновлено в 14:10
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Одесса приходит в себя после коммунального апокалипсиса: что известно

471
Читать материал на украинском

Работники “Одессаоблэнерго” устранили последствия аварии в кабельном тоннеле, восстановив энергоснабжение объектов "Инфоксводоканала" в Одессе.

Как сообщил на Facebook странице пресс-секретарь “Инфокса” Сергей Чабан, уже запущена насосная станция “Главная”. Водоснабжение домов Приморского и Малиновского районов постепенно восстанавливается.

Новости
Одесса может уйти под воду: эколог дала неутешительный прогноз

“С учетом необходимости заполнения системы, вода в Приморском и Малиновском районах появится в течение нескольких часов, у близлежащих потребителей - раньше”, - сообщил Сергей Чабан.

Ремонтники восстановили электро и водоснабжение и движение электротранспорта в Одессе

Ремонтники восстановили электро и водоснабжение и движение электротранспорта в Одессе

od.dsns.gov.ua

В свою очередь, на Facebook странице КП "Одесгорэлектротранс" также сообщается, что работа всех троллейбусных и трамвайных маршрутов восстановлена в полном объеме.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 3 декабря в Одессе произошел пожар в кабельном тоннеле "Облэнерго", обесточивший насосную станцию, из-за чего два района города остались без воды. Пожар также спровоцировал пополмку на электроподстанции, из-за чего остановились некоторые трамваи и троллейбусы.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги