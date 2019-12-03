Одесса приходит в себя после коммунального апокалипсиса: что известно

Работники “Одессаоблэнерго” устранили последствия аварии в кабельном тоннеле, восстановив энергоснабжение объектов "Инфоксводоканала" в Одессе.

Как сообщил на Facebook странице пресс-секретарь “Инфокса” Сергей Чабан, уже запущена насосная станция “Главная”. Водоснабжение домов Приморского и Малиновского районов постепенно восстанавливается.

“С учетом необходимости заполнения системы, вода в Приморском и Малиновском районах появится в течение нескольких часов, у близлежащих потребителей - раньше”, - сообщил Сергей Чабан.

Ремонтники восстановили электро и водоснабжение и движение электротранспорта в Одессе od.dsns.gov.ua

В свою очередь, на Facebook странице КП "Одесгорэлектротранс" также сообщается, что работа всех троллейбусных и трамвайных маршрутов восстановлена в полном объеме.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 3 декабря в Одессе произошел пожар в кабельном тоннеле "Облэнерго", обесточивший насосную станцию, из-за чего два района города остались без воды. Пожар также спровоцировал пополмку на электроподстанции, из-за чего остановились некоторые трамваи и троллейбусы.

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