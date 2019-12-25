Раздели и пытали: стало известно, как на Одесщине наказали мучителей маленького мальчика

Килийский районный суд Одесской области 24 декабря избрал меру пресечения двоим шестнадцатилетним подросткам, которые раздели и пытали 11-летнего мальчика.

Один из них помещен в СИЗО, второй – под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Суд наказал мучителей маленького мальчика (иллюстрация) mykharkov.info

Отмечается, что в следственный изолятор отправился старший из подростков, так как он и ранее являлся фигурантом двух уголовных производств, открытых по фактам кражи и ограбления.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, два подростка, ученики профессионального лицея, в присутствии других несовершеннолетних избили мальчика и под угрозой насилия заставили его полностью раздеться, снимая процесс на видео.

Затем подростки распространили видеозапись издевательств в социальных сетях. После этого ребенок отказался посещать школу, с ним работают психологи.

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