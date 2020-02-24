Погодный армагеддон в Одессе: все подробности и фото разрушений

Сильный шквальный ветер, обрушившийся на Одессу утром 24 февраля, стал причиной множества ЧП в разных частях города.

Известно о смерти одной женщины и тяжелых травмах у другой, оказавшейся под завалами рухнувшего дома. Пострадали десятки автомобилей и сотни деревьев, городу нанесен огромный ущерб, сообщает OBOZREVATEL (чтобы посмотреть последствия непогоды, доскролльте страницу до конца)

Последствия урагана в Одессе Odessa Online

Синоптики предупредили, что стихия будет бушевать до вечера понедельника, а порывы ветра достигнут 28-30 м/с.

По состоянию на 15:30 известно, что в Одессе упало 147 деревьев и больших веток на улицах Заболотного, Давида Ойстраха, проспекте Добровольского, Комитетской, Митракова, Жуковского, Троицкой, Шишова, Малой Арнаутской, Проховской, Николаевской дороге, Базарной, Бочарова, Артиллерийской, Польской, Екатерининской, Космонавтов, Ицхака Рабина, Довженко, Генерала Петрова, Садовой, Крымской, Керченской. Аварийные бригады коммунальных служб устраняют последствия непогоды.

В частности, несколько деревьев рухнули на проезжую часть в различных районах города, заблокировав автомобильное движение. Также дерево упавшее на трамвайные пути на ул.Пастера и рухнувший билборд в Черноморке остановили движение трех трамвайных маршрутов – №3, 27 и 28.

На улице Нежинской упавшее дерево убило пожилую одесситку. На Молдаванке ураган обрушил жилой дом: под его завалами находится женщина-инвалид.

Кроме того, на ул.Марсельской в Одессе сорвало конструкцию остановочного комплекса. Шквальный ветер бросил её на парковку местного торгового центра: в результате повреждено несколько автомобилей.

На Маразлиевской слетевшие с крыши алюминиевые трубы проткнули внедорожник.

На Хаджибейском лимане поднялся сильный шторм, в результате чего волны залили Объездную дорогу Одессы.

В Одесской области буря сорвала крыши с Дома культуры Ананьева и кровлю админздания РЭС в Подольске.

Мэрия Одессы обратилась к горожанам и гостям города с просьбой максимально ограничить пребывание на улице, а также не оставлять свои автомобили под деревьями и линиями электропередач.

На трассе под Одессой сильный ветер стал причиной песчаной бури.

Последствия урагана в Одессе

Последствия урагана в Одессе Odessa Online

Последствия урагана в Одессе Одесса.Инфо

Последствия урагана в Одессе Трасса Е-95

Последствия урагана в Одессе Думская

Последствия урагана в Одессе Думская

Последствия урагана в Одессе Думская

Последствия урагана в Одессе Думская

Последствия урагана в Одессе Думская

Последствия урагана в Одессе Думская

Последствия урагана в Одессе Думская

Последствия урагана в Одессе Думская

Последствия урагана в Одессе Думская

Последствия урагана в Одессе Думская

На улице Водопроводной рухнувшее дерево перекрыло проезжую часть в районе "Красного креста", заблокировав движение автомобилей.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Одессу накрыло сразу сразу три циклона.

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