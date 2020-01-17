Главная Новости
17 января • обновлено в 16:09
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

"П*здуй домой!" Скандал с украинским языком в Одессе получил быструю развязку

5.5т
Читать материал на украинском

Активисты патриотических организаций наведались в одесский супермаркет "ГурманЪ", где накануне продавщица-украинофобка оскорбила покупателя, разговаривавшего на украинском языке.

Представитель администрации магазина принесла свои извинения украинской общественности за сотрудницу и заявила, что женщина там больше не работает. Видео с извинениями размещено на Facebook-странице активиста Демьяна Ганула (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Украинофобку из супермаркета Одессы наказали

Украинофобку из супермаркета Одессы наказали

xydessa.com

"Только что я общался с руководством сети "ГурманЪ" и записал видео с позицией магазина. К сожалению, нередки случаи, когда жители специфического города у моря так реагируют на "солов'їну мову". И вы будете рассказывать об "ущемлении" русскоязычных?" – сообщил Ганул.

Новости
"Только на русском!" Zara угодила в скандал из-за украинского языка

В свою очередь представительница администрации супермаркета заявила: "К этому инциденту мы относимся очень негативно. Человек был у нас на стажировке. Вроде было всё нормально, но мы не разглядели её до конца. Так как официально она еще не была у нас оформлена, то мы теперь ее не возьмем на работу. За эту очень неприятную ситуацию приносим извинения и будем стараться более тщательно подходить к подбору персонала".

"Спасибо за позицию работникам сети, женщина не будет там работать", – добавил активист.

Представительница магазина извинилась за сотрудницу-украинофобку

Представительница магазина извинилась за сотрудницу-украинофобку

Facebook Демьяна Ганула

Магазин ГурманЪ попал в украинофобский скандал

Магазин ГурманЪ попал в украинофобский скандал

michelino.ru

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, СБУ в Одессе задержала сепаратиста, призывавшего к расколу страны.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Языковой скандал" на OBOZREVATEL.

Тема
Языковой скандал
Теги
украинский язык русский язык сепаратист новости Одессы
Поделиться в Facebook
12
Комментарии
16
7
Смешно
15
Интересно
8
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Jorgen Gustav
Jorgen Gustav
Так она синяя, язык в принципе не причем.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Махно Володимир
Махно Володимир
і так буде з кожною ватою в країні! усі міста беріть з нас, з Одеси приклад! Не соромтеся розмовляти на нашій українській мові! не дозволяйте руськім відкривати рота!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
hunt andres
hunt andres
Махно Володимир, Не будет. Не долго вам размовляться осталось.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
hunt andres
hunt andres
"солов'їну мову"??? Активист ошибается: звучит она именно как свиняча мова:-)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги