Активисты патриотических организаций наведались в одесский супермаркет "ГурманЪ", где накануне продавщица-украинофобка оскорбила покупателя, разговаривавшего на украинском языке.
Представитель администрации магазина принесла свои извинения украинской общественности за сотрудницу и заявила, что женщина там больше не работает. Видео с извинениями размещено на Facebook-странице активиста Демьяна Ганула (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Украинофобку из супермаркета Одессы наказали
xydessa.com
"Только что я общался с руководством сети "ГурманЪ" и записал видео с позицией магазина. К сожалению, нередки случаи, когда жители специфического города у моря так реагируют на "солов'їну мову". И вы будете рассказывать об "ущемлении" русскоязычных?" – сообщил Ганул.
В свою очередь представительница администрации супермаркета заявила: "К этому инциденту мы относимся очень негативно. Человек был у нас на стажировке. Вроде было всё нормально, но мы не разглядели её до конца. Так как официально она еще не была у нас оформлена, то мы теперь ее не возьмем на работу. За эту очень неприятную ситуацию приносим извинения и будем стараться более тщательно подходить к подбору персонала".
"Спасибо за позицию работникам сети, женщина не будет там работать", – добавил активист.
Представительница магазина извинилась за сотрудницу-украинофобку
Facebook Демьяна Ганула
Магазин ГурманЪ попал в украинофобский скандал
michelino.ru
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, СБУ в Одессе задержала сепаратиста, призывавшего к расколу страны.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Языковой скандал" на OBOZREVATEL.