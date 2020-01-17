Активисты патриотических организаций наведались в одесский супермаркет "ГурманЪ", где накануне продавщица-украинофобка оскорбила покупателя, разговаривавшего на украинском языке.

Представитель администрации магазина принесла свои извинения украинской общественности за сотрудницу и заявила, что женщина там больше не работает. Видео с извинениями размещено на Facebook-странице активиста Демьяна Ганула (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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"Только что я общался с руководством сети "ГурманЪ" и записал видео с позицией магазина. К сожалению, нередки случаи, когда жители специфического города у моря так реагируют на "солов'їну мову". И вы будете рассказывать об "ущемлении" русскоязычных?" – сообщил Ганул.

В свою очередь представительница администрации супермаркета заявила: "К этому инциденту мы относимся очень негативно. Человек был у нас на стажировке. Вроде было всё нормально, но мы не разглядели её до конца. Так как официально она еще не была у нас оформлена, то мы теперь ее не возьмем на работу. За эту очень неприятную ситуацию приносим извинения и будем стараться более тщательно подходить к подбору персонала".

"Спасибо за позицию работникам сети, женщина не будет там работать", – добавил активист.

Представительница магазина извинилась за сотрудницу-украинофобку Facebook Демьяна Ганула

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