Пытки, наркотики и не только: главу СИЗО Одессы наказали за "адские условия"

Министр юстиции Денис Малюська 10 февраля уволил начальника СИЗО Одессы. В это же день у сотрудника изолятора нашли наркотики, которые он продавал заключенным.
Об этом сообщила "Думская" со ссылкой на журналистку Ирину Гриб, которая опубликовала на своей странице в Facebook приказ об увольнении Владимира Шевченко (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Обязанности начальника СИЗО Одессы теперь будет исполнять заместитель по социально-воспитательной и психологической работе Владимир Хведчук.
Шевченко уволили с формулировкой "по собственному желанию".
Главу СИЗО Одессы наказали за "адские условия"
Ирина Гриб/Facebook
Главу СИЗО Одессы наказали за "адские условия"
ТСН
Как ранее сообщал OBOZREVATEL :
В СИЗО Одессы 10 февраля задержали сотрудника учреждения, который систематически продавал наркотики заключенным.
В Одесском следственном изоляторе была предотвращена попытка суицида. Покончить с собой пытался несовершеннолетний арестант.
В СИЗО Одессы двое арестантов забили насмерть третьего. Это произошло с согласия администрации учреждения, которая допустила потенциальных убийц к жертве.
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