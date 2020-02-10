Пытки, наркотики и не только: главу СИЗО Одессы наказали за "адские условия"

Министр юстиции Денис Малюська 10 февраля уволил начальника СИЗО Одессы. В это же день у сотрудника изолятора нашли наркотики, которые он продавал заключенным.

Об этом сообщила "Думская" со ссылкой на журналистку Ирину Гриб, которая опубликовала на своей странице в Facebook приказ об увольнении Владимира Шевченко (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Обязанности начальника СИЗО Одессы теперь будет исполнять заместитель по социально-воспитательной и психологической работе Владимир Хведчук.

Шевченко уволили с формулировкой "по собственному желанию".

Главу СИЗО Одессы наказали за "адские условия" Ирина Гриб/Facebook

Главу СИЗО Одессы наказали за "адские условия" ТСН

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

В СИЗО Одессы 10 февраля задержали сотрудника учреждения, который систематически продавал наркотики заключенным.

В Одесском следственном изоляторе была предотвращена попытка суицида. Покончить с собой пытался несовершеннолетний арестант.

В СИЗО Одессы двое арестантов забили насмерть третьего. Это произошло с согласия администрации учреждения, которая допустила потенциальных убийц к жертве.

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