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10 февраля • обновлено в 17:06
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Пытки, наркотики и не только: главу СИЗО Одессы наказали за "адские условия"

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Министр юстиции Денис Малюська 10 февраля уволил начальника СИЗО Одессы. В это же день у сотрудника изолятора нашли наркотики, которые он продавал заключенным.

Об этом сообщила "Думская" со ссылкой на журналистку Ирину Гриб, которая опубликовала на своей странице в Facebook приказ об увольнении Владимира Шевченко (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Даже коты не спасают: Малюська показал адские условия в СИЗО Одессы. Фото

Обязанности начальника СИЗО Одессы теперь будет исполнять заместитель по социально-воспитательной и психологической работе Владимир Хведчук.

Шевченко уволили с формулировкой "по собственному желанию".

Главу СИЗО Одессы наказали за "адские условия"

Главу СИЗО Одессы наказали за "адские условия"

Ирина Гриб/Facebook

Главу СИЗО Одессы наказали за "адские условия"

Главу СИЗО Одессы наказали за "адские условия"

ТСН

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Надо найти страничку начальника в сети - найти Пост и посадить лет на 5 !Хоть какой то повод. А то подумаешь - наркотиками торговал- эка невидаль на Украине !
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