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29 января • обновлено в 12:52
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Пять авто попали в жесткое ДТП в Одессе: фото и видео с места ЧП

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В Одессе на Объездной дороге утром 29 января произошло масштабное ДТП. Столкнулись 5 автомобилей: две Toyota, ВАЗ, Mazda и Nissan.

Об этом сообщает Odessa.online со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Автобус с людьми и несколько авто попали в смертельное ДТП на Одесщине. Видео

В результате аварии пострадавших нет, хотя автомобили получили значительные повреждения. На дороге образовалась тянучка. На место выезжали спасатели и полиция. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Пять авто попали в жесткое ДТП в Одессе

Пять авто попали в жесткое ДТП в Одессе

odessa.online

Пять авто попали в жесткое ДТП в Одессе

Пять авто попали в жесткое ДТП в Одессе

odessa.online

Пять авто попали в жесткое ДТП в Одессе

Пять авто попали в жесткое ДТП в Одессе

odessa.online

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на пересечении улиц Троицкой и Екатерининской поздно вечером 21 января произошло смертельное ДТП. Porsche Cayenne врезался в ВАЗ-2115, который хотел проскочить на красный сигнал светофора.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
ДТП новости Одессы
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