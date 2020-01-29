Пять авто попали в жесткое ДТП в Одессе: фото и видео с места ЧП

В Одессе на Объездной дороге утром 29 января произошло масштабное ДТП. Столкнулись 5 автомобилей: две Toyota, ВАЗ, Mazda и Nissan.

Об этом сообщает Odessa.online со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В результате аварии пострадавших нет, хотя автомобили получили значительные повреждения. На дороге образовалась тянучка. На место выезжали спасатели и полиция. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Пять авто попали в жесткое ДТП в Одессе odessa.online

Пять авто попали в жесткое ДТП в Одессе odessa.online

Пять авто попали в жесткое ДТП в Одессе odessa.online

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на пересечении улиц Троицкой и Екатерининской поздно вечером 21 января произошло смертельное ДТП. Porsche Cayenne врезался в ВАЗ-2115, который хотел проскочить на красный сигнал светофора.

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