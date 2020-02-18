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18 февраля • обновлено в 10:31
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Пьяный водитель разбил четыре автомобиля в Одессе. Фото

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В Одессе пьяный водитель "Мерседеса" протаранил четыре припаркованных автомобиля.

Дорожное происшествие случилось на улице Ивана и Юрия Лип в ночь на 18 февраля, сообщает пресс-служба управления Патрульной полиции в Одесской области.

Пьяный "гонщик" разбил четыре автомобиля в Одессе

Пьяный "гонщик" разбил четыре автомобиля в Одессе

Управление Патрульной полиции в Одесской области

Как уточнили в полиции, водитель "Мерседеса" не справился с управлением автомобилем, вследствие чего совершил столкновение с припаркованными автомобилями "Шкода", "Тойота Ярис", "ДЭУ" и "Тойота Хайс".

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Водителя и пассажира автомобиля "Мерседес" госпитализировали.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, "гонщик" на ВMW влетел в заправку и бензовоз.

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Место
Украина Одесса
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