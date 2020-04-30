Избили солдата и забрали авто: пьяные офицеры устроили беспредел в воинской части под Одессой

В воинской части под Одессой два офицера избили солдата и угнали его автомобиль, на котором поехали кататься в город.

Лейтенанты находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает "Думская" со ссылкой на источники в полиции.

"Во вторник вечером два лейтенанта — Юрий К. и Дмитрий Ф., находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили военнослужащего контрактной службы Виктора К., который был на дежурстве. После этого они завладели его автомобилем "Ауди" и поехали кататься в Одессу", – сказано в сообщении.

Уточняется, что полиция нашла автомобиль в тот же день на улице Марсельская, а вечером офицеров задержали.

Им сообщили о подозрении в угоне транспортного средства по статье 289 УК и поместили в изолятор временного содержания. Также проводится служебное расследование.

Пострадавший госпитализирован с политравмой в военный госпиталь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на проспекте Шевченко военный медик за рулем Toyota Сamry в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и устроил ДТП,

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся