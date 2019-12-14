Прятал человек с лопатой: под Одессой нашли тело в мешке

В Одесской области возле железнодорожной станции села “Выгода” в мешке обнаружили человеческие останки. Кому принадлежит тело – неизвестно.

Правоохранители обратились к местным жителям с просьбой сообщить, если кто-то видел в селе человека с лопатой и белым строительным мешком. Об этом сообщается в группе "Жители села Выгода" в Facebook.

Под Одессой нашли тело в мешке odessa.online

Местный участковый просит сообщать любую касающуюся преступления информацию по телефону (096) 536 73 47, или на спецлинию “102”.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе неподалеку железнодорожной станции обнаружили обугленный труп. Тело обезображено настолько, что без экспертизы невозможно установить ни возраст, ни пол. Жуткую находку совершил работник железнодорожной станции "Одесса-Восточная".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!