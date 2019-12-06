"Проще встать и помочь": как одесситы помогли спасателями на месте страшного пожара

В Одессе сотни волонтеров и простых горожан помогают спасателям ликвидировать последствия пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Люди передают пожарным, которые работают посменно по 12 часов, еду, обувь и инвентарь, необходимый для разбора завалов. Об этом сообщают пользователи в соцсетях (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Мы нашли в интернете телефон того, у кого нашлись 20 пар новых берцев, спасибо, что ночью открыли магазин, спасибо таксисту, который отказался брать деньги, спасибо владельцу магазина за балаклавы в подарок", - написал в Facebook одессит Константин Леонтьев.

Дежурящим под сгоревшим зданием замерзшим журналистам военные передали чай. Об этом в Facebook сообщил глава пресс-службы Одесской ОГА Денис Соколов.

Кроме того, помогают и одесские бизнесмены.

"Сава Либкин и другие рестораторы обеспечили кипятком. Отель "Бристоль" дал тёплые одеяла. Наши экстремалы и спелеологи, которые находят людей в катакомбах, помогают разгребать завалы, а магазины со специальной снарягой бесплатно предоставляли инвентарь. Приятель - серьёзный моряк - привез диски для болгарки и цепи для пил. Моментально нашлась тёплая одежда, еда. Мне ночью магазин Adrenalin предлагал фонари и автоген", - написал Денис Соколов.

Одесситы помогают ликвидировать последствия огненной трагедии Константин Леонтьев/Facebook

Одесситы помогают ликвидировать последствия огненной трагедии Константин Леонтьев/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во время тушения пожара в Одесском колледже экономики и права мужчина готовил кофе для спасателей всю ночь бесплатно.

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