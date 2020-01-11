Проломили крышу: под Одессой устроили дерзкое ограбление года. Фото

Под Одессой в Черноморске грабители проломили крышу балкона последнего этажа многоэтажки и проникли в квартиру.

Об этом сообщили в telegram-канале xydessa (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Грабители забрали из квартиры золото, ноутбук, конфеты и бутылку виски. Воров ищет полиция.

Под Одессой устроили дерзкое ограбление года xydessa/telegram

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на улице Сегедской вор всего за 2 минуты ограбил кондитерскую. Мужчина залез в помещение положил кофе-машину в черный пакет, забрал телефон, достал деньги из кассы и сбежал.

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