Прокурор с коронавирусом мог быть на заседаниях суда в Одессе: СМИ узнали подробности

В Одессе продолжается неразбериха с прокурором, который во время отдыха в Египте заразился коронавирусом.

Первой эту информацию опубликовала Думская, со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

СМИ выяснили, что это сотрудник местной прокуратуры №3 с инициалами ПСВ. Прокурор Поченюк Сергей Владимирович действительно там работает.

По информации OBOZREVATEL, он присутствовал по меньшей мере на одном открытом судебном заседании, которое состоялось 16 марта. В суде Поченюк мог контактировать с десятками людей.

Сергей Поченюк на заседании Приморского суда 16 марта Odessa.online

В мэрии Одессы уже второй раз опровергли информацию, что заразившийся прокурор находится в городе. Накануне заместитель мэра Одессы Павел Вугельман заявил, что заболевший после отдыха в Египте сразу отправился в Киев, где у него и выявили коронавирус. После журналисты "подловили" чиновника на неточностях, указав на некоторые совпадения.

Вугельман опубликовал второе свое обращение, заявив, что произошла путаница и случаев с подозрением одесских прокуроров на коронавирус было два.

Отметим, что в Одессе пока официально не зарегистрировано ни одного случая COVID-19.Как ранее сообщал OBOZREVATEL, уроженка Одессы, 7-кратная чемпионка США по шахматам, гроссмейстер Ирина Круш заразилась коронавирусом COVID-19.

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