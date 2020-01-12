Прохожие в Одессе обнаружили потерявшуюся на улице трехлетнюю девочку

Одесские патрульные помогли найти маму 3-летней девочке, которая потерялась и сама шла по улице Преображенской.

На ребенка обратили внимание прохожие, которые остановили девочку и вызвали правоохранителей, сообщили в Патрульной полиции Одессы.

На улице нашли потерявшегося ребенка Патрульная полиция в Одесской области

Прибывших на место вызова инспекторов ожидали неравнодушные одесситы с потерявшейся девочкой. Она не разговаривала, но жестами пыталась показать, где ее родители.

Обследовав ближайшие улицы, полицейские разыскали мать трехлетней девочки. Взволнованная женщина рассказала, что "на секунду" отвлеклась на младшего ребенка, как старшая потерялась.

С женщиной провели профилактическую беседу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области малолетние дети сами заявили в полицию на родителей.

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