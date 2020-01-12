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12 января • обновлено в 11:15
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Прохожие в Одессе обнаружили потерявшуюся на улице трехлетнюю девочку

1.1т
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Одесские патрульные помогли найти маму 3-летней девочке, которая потерялась и сама шла по улице Преображенской.

На ребенка обратили внимание прохожие, которые остановили девочку и вызвали правоохранителей, сообщили в Патрульной полиции Одессы.

На улице нашли потерявшегося ребенка

На улице нашли потерявшегося ребенка

Патрульная полиция в Одесской области

Прибывших на место вызова инспекторов ожидали неравнодушные одесситы с потерявшейся девочкой. Она не разговаривала, но жестами пыталась показать, где ее родители.

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Обследовав ближайшие улицы, полицейские разыскали мать трехлетней девочки. Взволнованная женщина рассказала, что "на секунду" отвлеклась на младшего ребенка, как старшая потерялась.

С женщиной провели профилактическую беседу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области малолетние дети сами заявили в полицию на родителей.

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Место
Украина Одесса
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