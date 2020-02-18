Продолжал пить пиво: появилось видео с виновником массового ДТП в Одессе

В социальных сетях появилось видео последствий ночной аварии на одесских Черемушках, в которой пьяный мужчина разбил 5 автомобилей, в том числе, свой Mercedes.

Момент оформления ДТП, а также состояние некоторых "пострадавших" машин очевидец зафиксировал на видео, которое опубликовал Telegram-канал XYDESSA (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На видео виновник ДТП не возражает против того, что его снимают на телефон. Он осознает свою вину и признается, что ночной краш-тест стал неожиданным финалом его дня рождения. При этом именинник продолжает открыто пить из бутылки пиво, пока полиция занимается оформлением.

Напомним, ночью 18 февраля в Одессе произошло массовое ДТП, в котором пострадали двое людей. Около 02:00 часов водитель Mercedes, двигаясь по улице Ивана и Юрия Лип, не справился с управлением и влетел в припаркованные у обочины автомобили Skoda, Toyota Yaris, Toyota Hiace и Daewoo.

Появилось видео с виновником массового ДТП в Одессе Пресс-служба Патрульной полиции Одесской области

В результате аварии виновник ДТП и его пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.

Появилось видео с виновником массового ДТП в Одессе Telegram / XYDESSA (скрин)

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 14 февраля в Одессе на пересечении улиц Балковской и Дальницкой произошла авария с участием пожарной машины, которая перевернулась. В результате ДТП, кроме автомобиля спасателей, повреждения получили легковушки Mitsubishi и Audi. Пострадавших нет.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!