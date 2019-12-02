Вырезали из авто: появились подробности ДТП с маршруткой под Одессой

Под Одессой в селе Александровка спасателям пришлось с помощью специальных инструментов доставать из автомобилей пострадавших в ДТП. Там столкнулись маршрутка "БАЗ" с 27 пассажирами и автомобиль Hyundai Sonata.

В результате аварии пострадали восемь человек. Их доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото ДТП, доскролльте страницу до конца).

Как сообщили на сайте Одесского областного управления Национальной полиции, по предварительным данным, двигаясь в сторону Одессы, женщина-водитель Hyundai Sonata не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, что и привело к столкновению.

Появились подробности ДТП с маршруткой под Одессой od.npu.gov.ua

Появились подробности ДТП с маршруткой под Одессой od.npu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе легковой автомобиль сбил двух женщин, одна из которых погибла. Авария случилась вечером 28 ноября на неосвещенной дороге.

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