Главная Новости
2 декабря • обновлено в 22:17
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Вырезали из авто: появились подробности ДТП с маршруткой под Одессой

1.4т
Читать материал на украинском

Под Одессой в селе Александровка спасателям пришлось с помощью специальных инструментов доставать из автомобилей пострадавших в ДТП. Там столкнулись маршрутка "БАЗ" с 27 пассажирами и автомобиль Hyundai Sonata.

В результате аварии пострадали восемь человек. Их доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото ДТП, доскролльте страницу до конца).

Новости
Сотрясение мозга, кома, смерть: в масштабном ДТП под Одессой обвинили синоптиков

Как сообщили на сайте Одесского областного управления Национальной полиции, по предварительным данным, двигаясь в сторону Одессы, женщина-водитель Hyundai Sonata не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, что и привело к столкновению.

Появились подробности ДТП с маршруткой под Одессой

Появились подробности ДТП с маршруткой под Одессой

od.npu.gov.ua

Появились подробности ДТП с маршруткой под Одессой

Появились подробности ДТП с маршруткой под Одессой

od.npu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе легковой автомобиль сбил двух женщин, одна из которых погибла. Авария случилась вечером 28 ноября на неосвещенной дороге.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Михаил Бардин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги