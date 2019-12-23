"П***расы, буду всех закидывать": Одессу накрыла серия автоподжогов

В Одессе продолжают гореть автомобили. В ночь на 23 декабря в центре города сгорела очередная элитная иномарка. Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в автомобиль BMW.

Злоумышленник поджег машину на углу улиц Средняя и Косвенная около трех часов утра 23 декабря, сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Поскольку рядом с местом происшествия находится пожарная, спасатели быстро прибыли на вызов. В течение 10 минут огонь был локализован, а уже к 03:30 пожар был полностью потушен. В результате происшествия никто не пострадал, кроме автомобиля, у которого полностью сгорел двигатель.

Как пишут очевидцы в Facebook-группе “Подслушано Одесса”, бросая в автомобиль бутылку с зажигательной смесью, злоумышленник кричал, что намерен сжечь и другие машины.

"П***расы, буду всех закидывать", – выкрикнул преступник, поджигая иномарку. Кому принадлежит сгоревший BMW, пока неизвестно.

Отметим, что поджоги автомобилей в Одесской области стали происходить регулярно. В течение последних двух месяцев это уже четвертая подожженная дорогая иномарка. Причем две из них принадлежат таможенникам.

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Как сообщал OBOZREVATEL

16 декабря на улице Пастера сгорел внедорожник Lexus, принадлежащий соратнику мэра, главе фракции "Доверяй делам" Одесского облсовета Александру Ахмерову.

Тремя неделями ранее на закрытой стоянке на улице Ивана и Юрия Лип сгорела Shkoda Octavia, принадлежащая семье и. о. начальника Одесской таможни Игоря Резника.

А 26 октября умышленный поджог уничтожил внедорожник Subaru Tribeca, принадлежащий заместителю начальника таможенного поста "Черноморский" Вячеславу Харченко. Преступление было совершено среди белого дня на ведомственной стоянке прямо у здания таможенного поста.

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