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23 декабря • обновлено в 13:03
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"П***расы, буду всех закидывать": Одессу накрыла серия автоподжогов

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В Одессе продолжают гореть автомобили. В ночь на 23 декабря в центре города сгорела очередная элитная иномарка. Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в автомобиль BMW.

Злоумышленник поджег машину на углу улиц Средняя и Косвенная около трех часов утра 23 декабря, сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Поскольку рядом с местом происшествия находится пожарная, спасатели быстро прибыли на вызов. В течение 10 минут огонь был локализован, а уже к 03:30 пожар был полностью потушен. В результате происшествия никто не пострадал, кроме автомобиля, у которого полностью сгорел двигатель.

Как пишут очевидцы в Facebook-группе “Подслушано Одесса”, бросая в автомобиль бутылку с зажигательной смесью, злоумышленник кричал, что намерен сжечь и другие машины.

"П***расы, буду всех закидывать", – выкрикнул преступник, поджигая иномарку. Кому принадлежит сгоревший BMW, пока неизвестно.

Отметим, что поджоги автомобилей в Одесской области стали происходить регулярно. В течение последних двух месяцев это уже четвертая подожженная дорогая иномарка. Причем две из них принадлежат таможенникам.

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  • 16 декабря на улице Пастера сгорел внедорожник Lexus, принадлежащий соратнику мэра, главе фракции "Доверяй делам" Одесского облсовета Александру Ахмерову.

  • Тремя неделями ранее на закрытой стоянке на улице Ивана и Юрия Лип сгорела Shkoda Octavia, принадлежащая семье и. о. начальника Одесской таможни Игоря Резника.

  • А 26 октября умышленный поджог уничтожил внедорожник Subaru Tribeca, принадлежащий заместителю начальника таможенного поста "Черноморский" Вячеславу Харченко. Преступление было совершено среди белого дня на ведомственной стоянке прямо у здания таможенного поста.

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Украина Одесса
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новости Одессы пожар
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