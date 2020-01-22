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23 января • обновлено в 00:05
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Пожарные не могут подступиться: под Одессой загорелись 15 га национального парка. Фото и видео ЧП

1.9т
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В среду, 22 января, на территории Нижнеднестровского национального природного парка в Одесской области вспыхнул пожар.

По предварительным данным, на площади около 15 гектаров горит камыш, передает Униан (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что пожарные не могут приступить к тушению огня из-за отсутствия технических возможностей для прохождения в плавнях.

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Масштабный пожар под Одессой

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Усилия спасателей сосредоточены на том, чтобы не допустить распространения огня на жилые постройки.

Масштабный пожар под Одессой

Масштабный пожар под Одессой

dumskaya.net

Ранее OBOZREVATEL писал, что в среду, 22 января, в центре Одессы полицейский сбил женщину с ребенком, когда возвращался со службы на своем автомобиле.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Одесса
Тег
пожар
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