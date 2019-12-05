Пожар в одесском колледже: появился полный список пострадавших

По состоянию на вечер 4 декабря 28 пострадавших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса находились в больницах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-мэр Одессы Андрей Котляр. Согласно его данным, все пострадавшие размещены в шести медучреждениях города.

Среди них – не менее 12 несовершеннолетних, шесть спасателей, преподаватель колледжа и бухгалтер.

Пожар в Одессе в колледже

Полный список пострадавших во время пожара:

Областная детская клиническая больница:

1. Чернявская Кристина Викторовна, 2002гр.,

2. Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.,

3. Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г.р.,

4. Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р.

5. Бахчиванжи Елена Васильевна, 2003 г.р.

6. Бац Анна Сергеевна, 2003 гр.,

7. Авдеенко Анастасия Александровна 2003 г.р.

Городская детская клиническая больница №3

8. Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 г.р.,

9. Новицкий Юрий Владимирович, 2004 г.р.

10. Владимирова Виктория Юрьевна

11. Тарас Екатерина Олеговна - 2002 г.р

Городская клиническая больница №1

12. Глазкова Любовь Сергеевна, 58 лет

13. Шатохин Сергей Николаевич, 43 года.

14. Щербаков Артем Иванович, 1984 г.р. ГоСЧС

15. Крыжановский Владимир Сергеевич, 35 лет, ГоСЧС

16. Нестеренко Дмитрий Петрович, 38 лет, ГоСЧС

17. Самойлов Станислав Павлович, 1981 г.р., ГоСЧС

18. Погибшая, 17 лет

Городская клиническая больница №11

19. Хмарская Виктория Васильевна, 1967 г.р. (преподаватель колледжа),

20. Базга Александр Петрович, 41 год, ГоСЧС

Городская клиническая больница №10

21. Рокина Елена Вячеславовна, 2001 гр.,

22. Белинская Руслана Витальевна, 2001 г.р.,

23. Винарчук Елена Руслановна — 2002 г.р.,

Клиника Медуниверситета

24. Савельева Ирина Владимировна, 18 лет

25. Попова Наталья Петровна 68 лет,

26. Кубко Ирина Васильевна, 54 года (бухгалтер)

27 Морозюк Вадим Викторович 1991 г.р, ГоСЧС,

28. Лозовская Любовь Флориановна, 2002 гр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25 утром 4 декабря. В результате ЧП погибла одна студентка, ранены – 29 человек, местонахождение еще 13 – устанавливается.

В сети появилось жуткое видео, на котором люди падали из окон на пожарных.

Косвенной причиной пожара могло стать то, что в здании не было отопления. Вероятно кто-то использовал электрические обогреватели, что и привело к проблемам с проводкой.

Полиция открыла уголовное производство по факту пожара. Виновным светит от 3 до 8 лет лишения свободы.

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