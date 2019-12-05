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5 декабря • обновлено в 08:00
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Пожар в одесском колледже: появился полный список пострадавших

2.6т
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По состоянию на вечер 4 декабря 28 пострадавших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса находились в больницах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-мэр Одессы Андрей Котляр. Согласно его данным, все пострадавшие размещены в шести медучреждениях города.

Среди них – не менее 12 несовершеннолетних, шесть спасателей, преподаватель колледжа и бухгалтер.

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Полный список пострадавших во время пожара:

Областная детская клиническая больница:

1. Чернявская Кристина Викторовна, 2002гр.,

2. Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.,

3. Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г.р.,

4. Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р.

5. Бахчиванжи Елена Васильевна, 2003 г.р.

6. Бац Анна Сергеевна, 2003 гр.,

7. Авдеенко Анастасия Александровна 2003 г.р.

Городская детская клиническая больница №3

8. Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 г.р.,

9. Новицкий Юрий Владимирович, 2004 г.р.

10. Владимирова Виктория Юрьевна

11. Тарас Екатерина Олеговна - 2002 г.р

Городская клиническая больница №1

12. Глазкова Любовь Сергеевна, 58 лет

13. Шатохин Сергей Николаевич, 43 года.

14. Щербаков Артем Иванович, 1984 г.р. ГоСЧС

15. Крыжановский Владимир Сергеевич, 35 лет, ГоСЧС

16. Нестеренко Дмитрий Петрович, 38 лет, ГоСЧС

17. Самойлов Станислав Павлович, 1981 г.р., ГоСЧС

18. Погибшая, 17 лет

Городская клиническая больница №11

19. Хмарская Виктория Васильевна, 1967 г.р. (преподаватель колледжа),

20. Базга Александр Петрович, 41 год, ГоСЧС

Городская клиническая больница №10

21. Рокина Елена Вячеславовна, 2001 гр.,

22. Белинская Руслана Витальевна, 2001 г.р.,

23. Винарчук Елена Руслановна — 2002 г.р.,

Клиника Медуниверситета

24. Савельева Ирина Владимировна, 18 лет

25. Попова Наталья Петровна 68 лет,

26. Кубко Ирина Васильевна, 54 года (бухгалтер)

27 Морозюк Вадим Викторович 1991 г.р, ГоСЧС,

28. Лозовская Любовь Флориановна, 2002 гр.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
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Хо Хол
Хо Хол
Жду появления новых блюд грилль в меню ресторанов Одессы)
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Хо Хол
Хо Хол
Пoxyй) Подгоревшие шкварки. Надо было выпавших добивать палками)
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Хо Хол, я конечно против нациков ,но сейчас ты выглядишь как последняя мра_зъ !
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