Пожар в Одесском колледже: полиция нашла еще одного виновного в гибели 16 человек

Одесская полиция 13 января объявила о подозрении в совершении преступления завхозу Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где 4 декабря пожар унес жизни 16 человек.
Женщину-завхоза обвиняют по ст. 367 Уголовного Кодекса ("Служебная халатность"). Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Одесской области.
Пожар в одесском колледже
Odessa.online
По версии следствия, женщина была ответственной за противопожарную безопасность, однако к своим обязанностям отнеслась халатно.
Выяснилось, что еще в 2014 году сотрудниками ГСЧС была проведена плановая проверка соблюдения пожарной безопасности в учебном заведении. По ее результатам были выявлены несколько грубых нарушений, среди которых – отсутствие первичных средств пожаротушения, системы оповещения о пожаре, закрытые пожарные выходы, решетки на окнах первого и четвертого этажей и т.д.
"Однако по состоянию на день возникновения пожара 4 декабря указанные нарушения устранены ни были. Несмотря на это, подозреваемая, будучи должностным лицом, ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности, а также членом комиссии по проверке готовности корпусов колледжа к новому 2019-2020 учебного года, согласилась с выводом комиссии о готовности учреждения к учебному году", – отметили в полиции.
"Следствием служебной халатности стала невозможность эффективного тушения огня, своевременного оповещения и эвакуации людей, которые находились в здании, что в результате привело к трагической гибели 16 человек", – добавили в пресс-службе.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Пожар в одесском колледже начался утром 4 декабря 2019 года. Как только у студентов начались занятия, загорелся кабинет на третьем этаже.
В старом здании, известном в Одессе как дом Асвадурова, кроме колледжа размещались Институт биологии южных морей, часть Физико-химического института им. Богацкого, Археологический институт, БТИ и коммерческие предприятия.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
5 декабря около 18:00 из-под завалов достали первое найденное тело.
Одесситы массово сдавали кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
11 декабря суд принял решение по директору сгоревшего колледжа. Она была отправлена под круглосуточный домашний арест.
Власти Одессы выделили пострадавшим в пожаре на улице Троицкой из благотворительного фонда горсовета от 10 до 50 тыс. грн.
Чтобы избежать ответственности, начальник Главного управления ГСЧС по Одесской области Виктор Федорчак ушел в декрет, однако позднее все же был уволен.
21 декабря Кабмин Украины официально озвучил причину трагедии.
OBOZREVATEL узнал, как живут близкие погибших при пожаре в Одесском колледже спустя месяц после трагедии.
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