Пожар в Одесском колледже: полиция нашла еще одного виновного в гибели 16 человек

Одесская полиция 13 января объявила о подозрении в совершении преступления завхозу Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где 4 декабря пожар унес жизни 16 человек.

Женщину-завхоза обвиняют по ст. 367 Уголовного Кодекса ("Служебная халатность"). Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Одесской области.

Пожар в одесском колледже Odessa.online

По версии следствия, женщина была ответственной за противопожарную безопасность, однако к своим обязанностям отнеслась халатно.

Выяснилось, что еще в 2014 году сотрудниками ГСЧС была проведена плановая проверка соблюдения пожарной безопасности в учебном заведении. По ее результатам были выявлены несколько грубых нарушений, среди которых – отсутствие первичных средств пожаротушения, системы оповещения о пожаре, закрытые пожарные выходы, решетки на окнах первого и четвертого этажей и т.д.

"Однако по состоянию на день возникновения пожара 4 декабря указанные нарушения устранены ни были. Несмотря на это, подозреваемая, будучи должностным лицом, ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности, а также членом комиссии по проверке готовности корпусов колледжа к новому 2019-2020 учебного года, согласилась с выводом комиссии о готовности учреждения к учебному году", – отметили в полиции.

"Следствием служебной халатности стала невозможность эффективного тушения огня, своевременного оповещения и эвакуации людей, которые находились в здании, что в результате привело к трагической гибели 16 человек", – добавили в пресс-службе.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!