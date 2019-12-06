Спасатели продолжают разбирать завалы на месте сгоревшего одесского колледжа.
Как сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Одесской области, по состоянию на 7:00 утра 6 декабря уже вывезено около 230 кубометров обрушившихся строительных конструкций.
Продолжается разбор завалов в центральной арке здания. Из подвалов откачано 80 кубометров воды. К поисково-спасательным работам привлечены 47 единиц техники, 275 человек личного состава спасательной службы и 3 служебные собаки.
Тем временем стало известно, что еще двое студентов обратились за медицинской помощью. Таким образом, общее число пострадавших увеличилось до 32 человек.
Пожар в одесском колледже: что произошло в ночь на 6 декабря. Фото
od.dsns.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 декабря около 18 часов из-под завалов достали первое найденное тело. Погибшая Анна Бортюк работала в колледже преподавателем математики и информатики.
Кроме того, вечером 5 декабря объявилась одна из пропавших без вести. Это женщина 1981 г.р. по имени Руслана.
Местонахождение еще 14 человек неизвестно.
Пожар, который утром 4 декабря вспыхнул в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, по официальным данным унес жизни двоих человек.
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