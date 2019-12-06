Главная Новости
6 декабря • обновлено в 10:49
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Пожар в одесском колледже: что произошло в ночь на 6 декабря. Фото

1.2т
Читать материал на украинском

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте сгоревшего одесского колледжа.

Как сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Одесской области, по состоянию на 7:00 утра 6 декабря уже вывезено около 230 кубометров обрушившихся строительных конструкций.

Продолжается разбор завалов в центральной арке здания. Из подвалов откачано 80 кубометров воды. К поисково-спасательным работам привлечены 47 единиц техники, 275 человек личного состава спасательной службы и 3 служебные собаки.

Тем временем стало известно, что еще двое студентов обратились за медицинской помощью. Таким образом, общее число пострадавших увеличилось до 32 человек.

Новости
Страшный пожар в Одессе: что чувствовали жертвы ЧП
Пожар в одесском колледже: что произошло в ночь на 6 декабря. Фото

Пожар в одесском колледже: что произошло в ночь на 6 декабря. Фото

od.dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Пожар в колледже Одессы" на OBOZREVATEL.

Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги