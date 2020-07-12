Пожар в Одессе уничтожил 8 квартир: люди оказались на улице в пижамах и без денег

Виктория Довгань Происшествия 15:28, 12.07.2020 Обновлено: 15:51, 12.07.2020

Крупный пожар в жилом доме в центре Одессы уничтожил не менее 7-8 квартир. Когда он вспыхнул, их жители оказались на улице в пижамах без каких-либо вещей и средств.

Об этом ТСН рассказали соседи погорельцев. По их свидетельствам, подобная ситуация случается в указанном доме не впервые.

В прошлый раз возгорание произошло из-за неисправности проводки. Поэтому люди предполагают, что на этот раз она могла вспыхнуть вновь. Кроме того, жители дома, который охватил пожар, жалуются, что перенапряжение электросети начало наблюдаться после того, как на первом этаже появились рестораны.

"Весь третий этаж (сгорел. – Ред.). По меньшей мере квартир 7-8. Знакомые передают, что жертв среди жителей нет. Однако есть те, кто остался в пижаме без одежды, денег, ничего нет", – рассказывают очевидцы о бедственном положении тех, кто потерял свои дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, пожар вспыхнул утром 12 июля и охватил значительную часть третьего этажа дома. Ликвидировать его удалось лишь в 14:33. К тому моменту он охватил 700 квадратных метров.

Комментировать
Одесса Происшествия

Смотрите также

Маск назвал украинца Королева одним из лучших специалистов

Больной коронавирусом украинский врач записал обращение ко всем, кто не верит в опасность

Бункер, бункер, я Россия. Как слышишь?

Врач показала фото из COVID-центра на Закарпатье: скорые ежедневно привозят новых больных

В Польше стартуют учения войск США: готовятся к переброске