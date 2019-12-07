"Людей можно было спасти!" Пожарные шокировали откровением о трагедии в Одессе

Погибших при пожаре в Одесском экономическом колледже не смогли спасти из-за отсутствия у экстренной службы необходимого для этого спецоборудования.

Такое признание прозвучало в сюжете ТСН. Трагедия вскрыла помимо героизма пожарных также и недостаток их профессионального оснащения (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что спасатели быстро прибыли на место ЧП, однако у них не было специальных батутов, которыми могли бы ловить людей, когда те прыгали из окон, не хватало лестниц, обуви и даже обычных оцинкованных ведер.

Спасатели шокировали откровением о пожаре в Одессе

"Как показывает опыт этого пожара, то наверное я бы не отказался от батутов, чтобы у меня в подразделении они были, но по штату их нет", – прокомментировал начальник ГУ ГСЧС Украины в Одесской области Виктор Федорчак.

Другие спасатели также признались, что с обеспечением – беда. По их словам, потребность есть во всем – новых авто, шлемах, подшлемниках и рукавицах.

"Индивидуальные фонари мы покупаем за свой счет. Всего этого не хватает. Защитную одежду мы ремонтируем. Я себе покупал, договаривался через друзей. Они мне из-за границы подарили одежду. Он б/у, но из Англии", – рассказал начальник караула 18-ои части Днепра Константин Губаренко.

Спасатели шокировали откровением о пожаре в Одессе nrcu.gov.ua

"Не хватает самого обычного, формы, оснащения. Мы писали начальству, и в Киев уже много раз. Просто хотим, чтобы на нас обратили внимание, мы же спасаем жизни", – добавил спасатель Павел Романчук.

"В руководстве же Государственной службы с чрезвычайных ситуаций проблем не скрывают, но говорят не охотно. Ведь, оснащение или нет, на вызовы спасатели реагируют каждый день. Из пожара в Одессе 12 человек они спасли лестничными клетками, 10 – группами с кислородными масками, и еще 18 – с помощью стремянок и автоподъемников. Поисковая операция продолжается – круглосуточно”, –резюмировали в ТСН.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря стало известно о смерти пожарного Сергея Шатохина, которого при падении из окна сбила студентка, ставшая первой жертвой ЧП.

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