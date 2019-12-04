Пожар в Одессе: названо число пропавших без вести

Спасатели и другие службы по состоянию на 16:00 4 декабря не могут установить местонахождение пяти человек, которые могли находиться в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса во время пожара.

Речь идет о двух студентах и трех сотрудниках колледжа. Об этом сообщает отдел связей со СМИ Министерства образования и науки Украины.

"По данным руководства заведения, сейчас дополнительно уточняется местонахождение двух студентов и трех работников бухгалтерии учреждения", – говорится в сообщении Минздрава.

Пожар в одесском колледже

Также в министерстве выражают соболезнование близким погибшего преподавателя колледжа Анны Бородюк, а также всем потерпевшим и их семьям.

В Одессу уже выехал генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Минздрава Олег Шаров, который будет помогать эффективно реагировать на потребности учебного заведения, учитывая помощь, которую может оказать министерство.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 4 декабря в одесском колледже вспыхнул масштабный пожар. Возгорание возникло на третьем этаже 6-этажного здания. Менее чем за час огонь охватил четыре этажа, чердак и крышу здания. По неподтвержденным данным, пожар вспыхнул из-за неисправной проводки, которую не меняли более полувека. По официальной информации, в результате ЧП один человек погиб, а еще 21 человек, в том числе 8 студентов, были госпитализированы.

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