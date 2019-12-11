Пожар в Одессе - не последний: опубликована страшная статистика пожарной безопасности в Украине

Материально-техническая база пожарной охраны в Одессе и области находится в ужасающем состоянии. Из 3564 уличных пожарных гидрантов в области неисправны 40% (1458), а из 1650 пожарных водоемов неисправными оказались 268.

Об этом свидетельствуют данные отчета Счетной палаты Украины, которая контролирует бюджетные расходы от имени Верховной Рады. Причем эти выводы были сделаны ревизорами еще в марте этого года.

Проверка эффективности использования средств госбюджета показала, что оборудование и инвентарь службы спасения устарели, а нормативные акты в сфере гражданской защиты требуют пересмотра.

"Пожарно-спасательные подразделения Одессы из-за наличия в городе безводных участков (нет пожарных гидрантов и водоемов) нуждаются в пожарных автоцистернах с большим объемом воды и мощным насосом для совместной работы с автолестницей или коленчатым подъемником", — отмечалось в документе.

Кроме того, в отчете говорилось о необходимости изменения так называемых "норм табельной принадлежности, расходов и сроков эксплуатации оборудования спасателей, инструментов, индивидуального вооружения и снаряжения, ремонтно-эксплуатационных материалов подразделений ГСЧС". Нормативы были утверждены еще в 2013 году и не предполагали использование ряда современных спасательных средств.

Опубликована страшная статистика пожарной безопасности в Украине

Также ревизоры подчеркивали, что служба спасения должна быть укомплектована сигнализаторами движения, благодаря которым можно оперативно обнаружить местонахождение потерявшего сознание спасателя, а также так называемыми пневматическими подушками “Куб жизни” или их аналогами (батутами).

Как известно, именно от падения с высоты скончались две жертвы страшного пожара в одесском колледже – выпрыгнувшая из окна студентка и упавший с высоты пожарный.

Опубликована страшная статистика пожарной безопасности в Украине

Общий вывод, к которому пришли эксперты Счетной палаты – техническое оснащение спасателей является недостаточными для обеспечения надлежащей пожарной безопасности.

В связи этим по итогам проверки были составлены конкретные рекомендации. В частности, Кабмину было рекомендовано увеличить финансирование технического переоснащения подразделений ГСЧС и начать финансирование местных, добровольческих пожарно-спасательных отрядов. Кроме того, палата рекомендовала принять закон, который бы стимулировал украинского производителя разрабатывать современную пожарную и спецтехнику.

Ни одна из этих рекомендаций так и не была осуществлена.

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