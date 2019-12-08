Пожар в Одессе: начались первые кадровые наказания

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук после смертельного пожара в колледже Одессы дал указание снять с должностей руководителя Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя по профилактике Михаила Вовка.
Также в скором времени должности лишится и руководитель Департамента образования Одесской ОГА Александр Левчак. Об этом глава правительства сообщил на странице в Facebook после совещания в Одессе.
"Самому господину Федорчаку рекомендовал написать заявление по собственному желанию. Ситуация, когда четыре последние громкие пожара с жертвами произошли в одной области – недопустима!" – возмутился Гончарук.
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Премьер также рассказал о других поручениях. Он обязал министра образования и науки Анну Новосад провести инвентаризацию всех учебных заведений и навести реальный порядок в учебных заведениях.
Министерству внутренних дел в ближайшие сроки поручили предоставить план мероприятий по противопожарной безопасности по всей Украине.
Кроме того, с 10 декабря, заработает правительственная комиссия, которая должна выяснить все обстоятельства трагедии.
"Сочувствую родным погибших спасателя Сергея Шатохина и преподавательницы Анны Бортюк, которые ценой собственной жизни спасли других. Это наши герои. Обратился к председателю парламентской фракции Давиду Арахамии подготовить представление президенту Украины, чтобы присвоить им звание Героев Украины", – резюмировал Гончарук.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пожар разгорелся днем 4 декабря. Огонь проник почти на все этажи. В результате ЧП по официальным данным погибли 10 человек.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Косвенной причиной пожара могло стать то, что в здании не было отопления. Вероятно, кто-то использовал электрические обогреватели, что и привело к проблемам с проводкой. А по мнению Одесской ОГА, причиной пожара стал неисправный удлинитель.
Полиция открыла уголовное производство по факту пожара. Виновным грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
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