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8 декабря • обновлено в 19:01
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Пожар в Одессе: начались первые кадровые наказания

3.2т
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук после смертельного пожара в колледже Одессы дал указание снять с должностей руководителя Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя по профилактике Михаила Вовка.

Также в скором времени должности лишится и руководитель Департамента образования Одесской ОГА Александр Левчак. Об этом глава правительства сообщил на странице в Facebook после совещания в Одессе.

"Самому господину Федорчаку рекомендовал написать заявление по собственному желанию. Ситуация, когда четыре последние громкие пожара с жертвами произошли в одной области – недопустима!" – возмутился Гончарук.

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Пожар в Одессе: начались первые кадровые наказания

Пожар в Одессе: начались первые кадровые наказания

Премьер также рассказал о других поручениях. Он обязал министра образования и науки Анну Новосад провести инвентаризацию всех учебных заведений и навести реальный порядок в учебных заведениях.

Министерству внутренних дел в ближайшие сроки поручили предоставить план мероприятий по противопожарной безопасности по всей Украине.

Кроме того, с 10 декабря, заработает правительственная комиссия, которая должна выяснить все обстоятельства трагедии.

"Сочувствую родным погибших спасателя Сергея Шатохина и преподавательницы Анны Бортюк, которые ценой собственной жизни спасли других. Это наши герои. Обратился к председателю парламентской фракции Давиду Арахамии подготовить представление президенту Украины, чтобы присвоить им звание Героев Украины", – резюмировал Гончарук.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Пожар в колледже Одессы
Персоны
Алексей Гончарук Анна Новосад Давид Арахамия
Место
Украина Одесса
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