Крыша рухнула: последние подробности пожара в колледже Одессы

Спасателям удалось локализовать пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В 6-этажном здании 1914 года постройки полностью выгорел чердак и рухнула крыша. По неофициальной информации, причиной возгорания стала старая проводка, которую не меняли с 1966 года.

Как сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Одесской области, возникший в 10:12 пожар удалось локализовать лишь в 14:20. Ликвидация возгорания, площадь которого составила 4000 квадратных метров, пока еще продолжается (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В борьбе с огнем задействованы более 70 пожарных и 18 единиц техники. Также на месте происшествия работают медики и психологи службы спасения, которые оказывают помощь пострадавшим студентам, их родителям и преподавателям учебного заведения.

Пожар в колледже Одессы удалось локализовать

По последней информации, в результате пожара погибла преподавательница колледжа 1976 г.р. Шестеро студентов были госпитализированы в Детскую областную клиническую больницу:

1. Чернявская Кристина Викторовна, 2002 г.р., Одесская обл., Раздельнянский р-н, с. Карпово.

2. Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.р.

3. Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г.р.

4. Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р.

5. Бахчиванжи Елена Васильевна, 2003 г.р.

6. Басс Анна Сергеевна, 2003 г.р., Раздельнянский р-н, с Новые Чобручи.

Еще двое студентов колледжа госпитализированы в Городскую детскую клиническую больницу №3:

7. Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 г.р

8. Новицкий Юрий Владимирович 2004 г.р.

Одним из следствий вспыхнувшего пожара стал транспортный коллапс в центре Одессы. Перекресток Троицкой и Пушкинской, где находится колледж, полностью перекрыт. Прилегающие кварталы блокированы пожарной техникой и медицинскими автомобилями. В окрестностях отключены светофоры. Движение транспорта регулируется полицейскими вручную.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 4 декабря в центре Одессы вспыхнул пожар в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Возгорание возникло на третьем этаже 6-этажного здания. Менее чем за час огонь охватил 4 этажа, чердак и крышу старого здания. По неподтвержденным данным, пожар вспыхнул из-за неисправной проводки, которую не меняли более полувека. По официальной информации в результате проишествия один человек погиб - преподавательница колледжа 1976 г.р., еще 21 человек, в том числе, 8 студентов были госпитализированы.

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