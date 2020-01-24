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24 января • обновлено в 16:00
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Пожар в колледже Одессы: суд не смог избрать меру пресечения Федорчаку

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Заводской районный суд Николаева не смог 24 января избрать меру пресечения экс-начальнику Одесского областного управления ГСЧС Виктору Федорчаку.

Он не смог прийти на заседание суда из-за плохого состояния здоровья. Об этом корреспонденту OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

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Обвинение просит для Федорчука, которого подозревают в служебной халатности, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, адвокаты экс-начальника одесской ГСЧС заявили, что не успели ознакомиться с материалами дела.

Повторная попытка арестовать Виктора Федорчука состоится в Николаеве в понедельник, 27 января.

Напомним, что при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибли 16 человек.

Пожар в колледже Одессы: суд не смог избрать меру пресечения экс-руководителю спасателей области

Пожар в колледже Одессы: суд не смог избрать меру пресечения экс-руководителю спасателей области

od.dsns.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе Киевский районный суд отправил под ночной домашний арест завхоза колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 68-летнюю Татьяну Фомич.

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Автор
Михаил Бардин
Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
пожар новости Одессы
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