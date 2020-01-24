Пожар в колледже Одессы: суд не смог избрать меру пресечения Федорчаку

Заводской районный суд Николаева не смог 24 января избрать меру пресечения экс-начальнику Одесского областного управления ГСЧС Виктору Федорчаку.
Он не смог прийти на заседание суда из-за плохого состояния здоровья. Об этом корреспонденту OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Обвинение просит для Федорчука, которого подозревают в служебной халатности, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
Кроме того, адвокаты экс-начальника одесской ГСЧС заявили, что не успели ознакомиться с материалами дела.
Повторная попытка арестовать Виктора Федорчука состоится в Николаеве в понедельник, 27 января.
Напомним, что при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибли 16 человек.
Пожар в колледже Одессы: суд не смог избрать меру пресечения экс-руководителю спасателей области
od.dsns.gov.ua
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе Киевский районный суд отправил под ночной домашний арест завхоза колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 68-летнюю Татьяну Фомич.
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