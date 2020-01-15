В Одессе Киевский районный суд отправил под ночной домашний арест завхоза колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 68-летнюю Татьяну Фомич.

Женщину подозревают в служебной халатности, которая привела к гибели 16 человек. Об этом сообщает Odessa.online (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Сторона обвинения утверждала, что женщина, находясь на должности завхоза, знала о проблемах с пожарной безопасностью, но не приняла никаких мер по их устранению.

В свою очередь, женщина заявила, что просто работала завхозом в колледже, а бумаги о состоянии пожарной безопасности подписывала, потому что ее попросили.

В итоге суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения женщине в виде ночного домашнего ареста.

Пожар в колледже Одессы: суд избрал меру пресечения завхозу odessa.online

Пожар в колледже Одессы: суд избрал меру пресечения завхозу odessa.online

Пожар в колледже Одессы: суд избрал меру пресечения завхозу odessa.online

Напомним, 11 декабря Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения директору сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любови Кочерге. Женщину, которую подозревают в служебной халатности, отправили под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

Кроме того, 13 января о подозрении в деле о пожаре в колледже было сообщено завхозу учебного заведения, которую также подозревают в преступной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Согласно вывода экспертов, консервация здания памятника архитектуры, "дома Асвадурова" обойдется примерно в 3 миллиона 250 тысяч гривен. Из них на разработку проектной документации будущей консервации потратят 250 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику управления ГСЧС в Одесской области Виктору Федорчаку. Его подозревают в ненадлежащем выполнении служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия.

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