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26 декабря • обновлено в 11:00
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Известный ученый: в Одессе опознали последнюю жертву жуткого пожара в колледже

5.2т
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В Одессе опознали последнюю, 16-ю жертву пожара в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Это директор Института морской биологии НАН Украины Борис Александров.

Известно, что во время пожара у 61-летнего ученого случился приступ и он упал на пол. Об этом еще в момент задымления сообщила его секретарь Галина Иванович, которая просила помощи.Прощание состоится 27 декабря в здании биологического факультета Одесского национального университета имени Мечникова, пишет Dumskaya.

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Опознана последняя жертва пожара в колледже Одессы – это известный ученый-биолог Борис Александров

Опознана последняя жертва пожара в колледже Одессы – это известный ученый-биолог Борис Александров

Dumskaya

Кроме того, 26 декабря в Валиховском переулке состоится прощание с двумя другими жертвами пожара – 16-летними студентками колледжа Екатериной Пьяночкиной и Юлией Маркиной.

Таким образом, по состоянию на 26 декабря идентифицированы тела всех 16 жертв пожара на Троицкой, 25.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области в связи с неудовлетворительной работой службы во время пожара в колледже, где погибли 16 человек, уволены начальник местного Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций, генерал-майор Виктор Федорчак и его заместитель, полковник Михаил Вовк. На должность начальника регионального управления ГСЧС назначен полковник гражданской защиты Вадим Шулюк.

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Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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Хо Хол
Хо Хол
Зажарился до хрустящей корочки :D
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