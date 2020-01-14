Прокуратура будет просить домашний арест для новой подозреваемой в деле о пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. О подозрении было сообщено заведующей хозяйством колледжа.

15 января Киевский районный суд Одессы будет избирает ей меру пресечения, сообщили в пресс-службе суда.

Прокуратура будет настаивать на мере пресечения для нее в виде ночного домашнего ареста.

По информации следствия, пожар в здании колледжа возник из-за недобросовестного выполнения подозреваемой своих служебных обязанностей. В частности, по результатам плановой проверки учебного заведения в 2014 году сотрудники ГСЧС составили акт о грубых нарушениях законодательства в сфере противопожарной безопасности и вынесли предписание на их устранение.

Пожар в колледже Одессы: новую подозреваемую хотят поместить под домашний арест

Завхоз, как ответственное лицо, не предприняла никаких действий для фактического устранения выявленных нарушений. В частности, она не обеспечила возможность беспрепятственной эвакуации учащихся и персонала в день трагедии. Более того, подозреваемая, как член комиссии, согласилась с ее выводом относительно готовности учебного корпуса к новому учебному году.

Напомним, 11 декабря Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения директору сгоревшего Колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любови Кочерге. Женщину, которую подозревают в служебной халатности, отправили под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

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Как сообщал OBOZREVATEL, правительственная комиссия назвала официальную причину пожара в одесском колледже, который 4 декабря 2019 года унёс жизни 16 человек. Трагедия произошла из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда пожар быстро распространился по всему зданию, но люди не смогли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт.

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