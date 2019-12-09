Пожар в колледже Одессы: что ждет школьников

В дневники всех одесских школьников будут вклеены планы эвакуации из зданий на случай пожара. Также в школах и детских садах Одессы с 11 по 14 декабря пройдут учения по противопожарной безопасности.

Кроме того, все школы и детские сады ждут проверки. Об этом сообщает Odessa.online со ссылкой на директора департамента образования мэрии Елену Буйневич.

По ее словам проверки в детсадах и школах на предмет противопожарной безопасности проходят два раза в год, но в связи с трагедией в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса будет проведена внеочередная ревизия.

В школах Одессы пройдут учения по противопожарной безопасности Антикор (Иллюстрация)

Сейчас у всех школ и детсадов Одессы есть подписанные ГСЧС акты о соответствии противопожарным нормам.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, количество погибших вследствие пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 12 человек. Тела еще двух погибших нашли под завалами в ночь на 9 декабря.

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