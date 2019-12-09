Главная Новости
9 декабря • обновлено в 19:22
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Пожар в колледже Одессы: что ждет школьников

479
Читать материал на украинском

В дневники всех одесских школьников будут вклеены планы эвакуации из зданий на случай пожара. Также в школах и детских садах Одессы с 11 по 14 декабря пройдут учения по противопожарной безопасности.

Кроме того, все школы и детские сады ждут проверки. Об этом сообщает Odessa.online со ссылкой на директора департамента образования мэрии Елену Буйневич.

Новости
"Одесса стала адом": крик души про "урожай из трупов" взорвал сеть

По ее словам проверки в детсадах и школах на предмет противопожарной безопасности проходят два раза в год, но в связи с трагедией в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса будет проведена внеочередная ревизия.

В школах Одессы пройдут учения по противопожарной безопасности

В школах Одессы пройдут учения по противопожарной безопасности

Антикор (Иллюстрация)

Сейчас у всех школ и детсадов Одессы есть подписанные ГСЧС акты о соответствии противопожарным нормам.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, количество погибших вследствие пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 12 человек. Тела еще двух погибших нашли под завалами в ночь на 9 декабря.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Пожар в колледже Одессы" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Бардин
Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги