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7 декабря • обновлено в 12:41
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Пожар в колледже Одессы: что происходит на месте трагедии. Фото

1.9т
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В Одессе 7 декабря продолжается поисковая операция в сгоревшем здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Спасатели, которые разбирают завалы, обеспечены всем необходимым. Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель одесской мэрии Сергей Дубенко (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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"Только за последний час в штаб были поставлены с двойным запасом все необходимое для бесперебойной работы, в том числе: спецобувь с 41 по 45 размер по 20 пар каждого размера, очки защитные на дужках – 100 шт., перчатки прорезиненные – 100 шт., лопаты совковые 30 шт. и штыковые 20 шт., шапки обычные вязаные – 100 шт., ручная лебёдка и диски для спецов и т.д. Питания, питья – в наличии в больших количествах", – написал Дубенко.

Пожар в колледже Одессы: что происходит на месте трагедии

Пожар в колледже Одессы: что происходит на месте трагедии

Sergey Dubenko

Пожар в колледже Одессы: что происходит на месте трагедии

Пожар в колледже Одессы: что происходит на месте трагедии

Sergey Dubenko

Пожар в колледже Одессы: что происходит на месте трагедии

Пожар в колледже Одессы: что происходит на месте трагедии

Sergey Dubenko

Пожар в колледже Одессы: что происходит на месте трагедии

Пожар в колледже Одессы: что происходит на месте трагедии

Sergey Dubenko

Пожар в колледже Одессы: что происходит на месте трагедии

Пожар в колледже Одессы: что происходит на месте трагедии

Sergey Dubenko

Пожар в колледже Одессы: что происходит на месте трагедии

Пожар в колледже Одессы: что происходит на месте трагедии

Sergey Dubenko

Пожар в колледже Одессы: что происходит на месте трагедии

Пожар в колледже Одессы: что происходит на месте трагедии

Sergey Dubenko

Пожар в колледже Одессы: что происходит на месте трагедии

Пожар в колледже Одессы: что происходит на месте трагедии

Sergey Dubenko

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, В Одессе в 00:40 7 декабря из-под завалов сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса извлекли тело еще одного погибшего. Таким образом, количество жертв огненной трагедии в Одессе возросло до 5. Неизвестной остается судьба 10 человек.

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Читайте все новости по теме "Пожар в колледже Одессы" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Бардин
Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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