Пожар унес еще одну жизнь: в Одессе мужчина прыгнул из окна, спасаясь от огня. Фото

Пожар в многоквартирном доме по улице Генерала Бочарова,15 в Одессе, унес жизнь молодого мужчины.

Пытаясь спастись, проживавший в квартире молодой человек выпрыгнул из окна седьмого этажа. Фотографии инцидента размещены в Telegram-канале Одесса.INFO (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

От полученных травм он скончался на месте.

Молодой одессит погиб, спасаясь от огня zabor.zp.ua

По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.

Молодой одессит погиб, спасаясь от огня Одесса.INFO

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, при пожаре в одесском колледже дети прыгали из окон и разбивались насмерть.

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