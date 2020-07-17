Смертельный пожар в "Токио Стар" в Одессе: совладельца отеля взяли под стражу

Совладельца сгоревшего одесского отеля "Токио Стар" Сергея Дурача отправили в СИЗО на 25 дней.

Меру пресечения избрал Киевский районный суд Одессы. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщило издание "Думская".

Отмечается, что фигуранта дела задержали днем ранее в одесском аэропорту. Восемь месяцев назад он был объявлен в розыск.

Дурач вернулся из Рима сам, по болгарскому паспорту. Он заявил, что сделал это добровольно. Виновным в случившемся пожаре предприниматель себя не считает.

Заседание суда 17 июля. Пушкинская

По данным прокуратуры, Дурач уехал за границу спустя три дня после пожара, передает "Пушкинская".

У него якобы есть болгарское гражданство. В декабре 2019 года суд уже избрал Дурачу меру пресечения в виде содержания под стражей, но заочно.

На заседании подозреваемый заявил, что не случайно хотел въехать в Украину по болгарскому паспорту. Таким образом он якобы хотел продемонстрировать, что мог бы и не приезжать.

"У меня была свобода перемещения по Евросоюзу, у меня есть бизнес в Болгарии. Мотивация моего приезда – участие в расследовании и помощь потерпевшим", – утверждал он.

Заседание суда 17 июля. Пушкинская

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