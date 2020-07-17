Смертельный пожар в "Токио Стар" в Одессе: совладельца отеля взяли под стражу
Совладельца сгоревшего одесского отеля "Токио Стар" Сергея Дурача отправили в СИЗО на 25 дней.
Меру пресечения избрал Киевский районный суд Одессы. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщило издание "Думская".
Отмечается, что фигуранта дела задержали днем ранее в одесском аэропорту. Восемь месяцев назад он был объявлен в розыск.
Дурач вернулся из Рима сам, по болгарскому паспорту. Он заявил, что сделал это добровольно. Виновным в случившемся пожаре предприниматель себя не считает.
По данным прокуратуры, Дурач уехал за границу спустя три дня после пожара, передает "Пушкинская".
У него якобы есть болгарское гражданство. В декабре 2019 года суд уже избрал Дурачу меру пресечения в виде содержания под стражей, но заочно.
На заседании подозреваемый заявил, что не случайно хотел въехать в Украину по болгарскому паспорту. Таким образом он якобы хотел продемонстрировать, что мог бы и не приезжать.
"У меня была свобода перемещения по Евросоюзу, у меня есть бизнес в Болгарии. Мотивация моего приезда – участие в расследовании и помощь потерпевшим", – утверждал он.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
При пожаре в отеле "Токио Стар", который произошел в ночь на 17 августа 2019 года, погибли 9 человек.
В течение суток был задержан владелец отеля Вадим Черный, который высказал готовность понести наказание, а затем написал письмо президенту Владимиру Зеленскому.
В деле осталось две ключевые версии ЧП – нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.
Главный подозреваемый, Вадим Черный, уверяет суд, что в "Токио Стар" регулярно проходили все проверки, а за состояние бытовой техники, по его словам, ответственность лежит на производителе.
Прокуратура настаивает на многочисленных нарушениях.
При пожаре в отеле "Токио Стар" молодая пара погибла, держась за руки.